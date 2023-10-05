السيطرة على الحريق الذي امتد بين منشآت الزهراني ومعمل الكهرباء

أفاد مدير منشآت الزهراني زياد الزين، ان "الحريق الذي حصل وامتد في المنطقة الواقعة بين المنشآت ومعمل الكهرباء في الزهراني، قد تمت السيطرة الكاملة عليه".
وتوجه الزين، بالشكر الى "عناصر الجيش اللبناني وفريق السلامة العامة في منشآت الزهراني والحضور الوازن لفرق الدفاع المدني".
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