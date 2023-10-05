بن زايد يلتقي ميقاتي في قصر الشاطئ في أبو ظبي

التقى رئيس الامارات محمد بن زايد آل نهيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في قصر الشاطئ في أبو ظبي، حيث شارك في اللقاء عن الجانب اللبناني سفير لبنان في الامارات فؤاد شهاب دندن.

كما حضر عن الجانب الاماراتي أمين عام المجلس الاعلى للامن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر.