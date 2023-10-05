بوتين: نواجه مهمّة بناء عالم جديد وازدهار الغرب تحقق من خلال سرقة العالم على مر القرون

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار.

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أنّنا نواجه مهمة بناء عالم جديد"، مشيرًا إلى أن "تغيرات خطيرة قد حدثت في العالم على مدى 20 عامًا، وعندما تغير النظام العالمي بدا الوقت مضغوطا".

كلام بوتين جاء خلال مشاركته في افتتاح الجلسة العامة للدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان: "التعددية القطبية العادلة: كيفية ضمان الأمن والتنمية للجميع".

ونوّه إلى أنه "كان ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن محاولة فرض مصالحها من قبل الدول الأقوى على الآخرين أمر غير مقبول، لكن هذا لم يحدث".

وأشار بوتين إلى أن "الغرب لا يستطيع التوقف عن امتصاص الوقود لدعم نفسه في شكل موارد طبيعية وتكنولوجية وبشرية، وقد تم تجاهل حجج روسيا وتحذيراتها"، مبيّنًا أنّ "النفوذ الغربي في العالم يحتاج دائما إلى الوقود الذي يملكه الآخرون للحفاظ على نفسه في شكل موارد طبيعية وتكنولوجية وبشرية".

وأوضح أنّه "لذلك، لا يمكن للغرب ببساطة أن يتوقف ولم يكن ينوي القيام بذلك. لقد تم ببساطة تجاهل حججنا ونصائحنا ودعواتنا للتعقل ومقترحاتنا".

ورأى بوتين أنّ "ازدهار الغرب تحقق إلى حد كبير من خلال سرقة العالم على مر القرون. حسنًا، هذه حقيقة. في الواقع، كان هذا المستوى من التطور (الذي تم تحقيقه) إلى حد كبير بسبب سرقة الكوكب بأكمله. تاريخ الغرب هو في الأساس سجل للتوسع الذي لا نهاية له".

كما أكّد بوتين أنّ جزءًا معينًا من النخب الغربية دائمًا يحتاج إلى عدو، والحرب ضده يمكن أن تفسر الحاجة إلى العمل القوي والتوسع، لافتًا إلى أنّه "من الواضح أن التمسك بتوجهات الكتلة، والرغبة في دفع العالم إلى حالة من المواجهة المستمرة بيننا وبينهم، هو إرث عدواني من القرن العشرين، وهو نتاج الثقافة السياسية الغربية، وأكثرها عدوانية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أي دولة تبدي استقلالها وتتبع مصالحها تتحول إلى عائق أمام الغرب يجب إزالته.