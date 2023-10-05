بخاري بحث مع كرامي مستجدات الملف الرئاسي

عرض سفير السعودية في لبنان وليد بخاري مع رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وآخر تطورات الأوضاع في لبنان لاسيما مستجدات الملف الرئاسي وضرورة انجازه. وخلال اللقاء في مكتب السفير، جرى البحث في عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان السفير بخاري كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سعدت صباحًا بلقاء الدكتور نبيل خليفة صاحب الومضات الفكرية والأطروحات الفلسفية التي تُثير الأسئلة وتفتح أبواب النقاش وتحضّ على إعادة التفكير".

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