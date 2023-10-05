شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق حساب «تيليغرام» الخاص بالرئيس الإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

تعرض حساب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ على تطبيق المراسلة المشفرة «تيليغرام» للاختراق وفق ما أعلن متحدث باسمه وذلك قبل أن تتم استعادته «بسرعة كبيرة» وبدون فقدان معلومات حساسة.

وقال المتحدث باسم هرتسوغ: «نعتقد أن الهجوم ذو طبيعة جنائية»، في إشارة إلى استبعاد القرصنة الأمنية المرتبطة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني أو تلك التي تقودها قوة خارجية.

وأضاف المتحدث أنه وفقاً للفحص الأولي فإنه لا يوجد قلق بشأن احتمال تسرب معلومات من حساب الرئيس.

وأوكل التحقيق في الحادثة إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» أو «شاباك». ويستخدم تطبيق المراسلة المشفرة «تيليغرام» على نطاق واسع في إسرائيل الى جانب منافسه «واتساب» من قبل المؤسسات العامة والخاصة على السواء.