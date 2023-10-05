شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا هجوم المسيّرات على الكلية الحربية في سوريا إلى 60 قتيلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قتل 60 شخصاً بهجوم بطائرات مسيّرة، الخميس، على الكلية الحربية في حمص، وسط سوريا، مباشرة بعد اختتام حفل تخريج ضباط.

وأفاد الجيش السوري في بيان: قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن قتلى من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من ستين شخصاً في الهجوم «بينهم عسكريون وتسعة مدنيين على الأقل».

وفي وقت سابق الخميس، أكدت وكالة تاس الروسية للأنباء، ارتقاع عدد قتلى هجوم المسيرات على الكلية الحربية في حمص إلى 54 قتيلاً.

وذكر التلفزيون السوري، أن «هجوماً إرهابياً» بطائرات مسيرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص، وتسبب في سقوط قتلى وإصابة أعداد كبيرة.

وأشار التلفزيون إلى أن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية، إنه «إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة، باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة».

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأوضح البيان أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً.

ولم يذكر البيان هوية الضباط الذين قتلوا في الهجوم.