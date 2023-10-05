انت الان تتابع خبر فنانة عراقية تعلن انسحابها من مهرجان بغداد الدولي للمسرح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت البصري في تدوينة على منصة "أكس" تابعتها الخليج 365، انه "أعلن انسحابي من مهرجان بغداد الدولي للمسرح بدورته الرابعة بعد ان دعيت لاحياء حفل الافتتاح فيه وبعد ثلاثة اشهر من العمل المضني مع الشاعر والملحن والموزع اجد نفسي مع جهة رسمية غير مهنية وغير واضحة وغير صادقة ولا تعتبر اغنية للعراق ولبغداد (بشكل خاص) انها محل اهتمام لها من الناحية الوطنية وكذلك من الناحية الفنية".



وأضافت: "هذه الأسباب وأسباب فنية مهنية أخرى اخجل من كتابتها هنا، اعلن هذا الانسحاب واعلن عن مقاضاة كل من يستخدم صوتي او افكاري او الاغنية (التي تم العمل عليها لثلاثة اشهر) في هذا المهرجان".