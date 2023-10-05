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مجلس النواب يرفع جلسته

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار اخر".

وكان مجلس النواب قد عقد في وقت سابق اليوم جلسته العشرين من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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