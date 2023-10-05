شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة الجزر النائية في شرق اليابان اليوم الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال الذي حدث الساعة 1100 صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) كان على عمق 10 كيلومترات بالقرب من جزيرة توريشيما.

موجات مد عاتية

وتبعد الجزيرة غير المأهولة على بعد نحو 580 كيلومترا جنوب العاصمة طوكيو.

وأصدرت الهيئة تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) يبلغ ارتفاعها مترًا واحدًا في جزر إيزو.

موجات تسونامي

وفي وقت سابق، شوهدت موجات مد بارتفاع 30 سنتيمترًا على ساحل جزيرة هاتشيجو-جيما البركانية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، فيما تعد اليابان واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.