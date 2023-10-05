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اليابان.. تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية

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د ب أ - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة الجزر النائية في شرق اليابان اليوم الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال الذي حدث الساعة 1100 صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) كان على عمق 10 كيلومترات بالقرب من جزيرة توريشيما.

موجات مد عاتية

وتبعد الجزيرة غير المأهولة على بعد نحو 580 كيلومترا جنوب العاصمة طوكيو.

وأصدرت الهيئة تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) يبلغ ارتفاعها مترًا واحدًا في جزر إيزو.

موجات تسونامي

وفي وقت سابق، شوهدت موجات مد بارتفاع 30 سنتيمترًا على ساحل جزيرة هاتشيجو-جيما البركانية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، فيما تعد اليابان واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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