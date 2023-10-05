شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي: أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد.

على الجانب الآخر كانت أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا إلى نحو 280 ألفًا و470 جنديًا.

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وأشار الجيش الأوكراني في بيان له، إلى أن من بينهم 580 جنديًا لقوا حتفهم خلال أمس الأربعاء فقط.

خسائر روسيا في حرب أوكرانيا

ليس هذا فحسب بل دمرت القوات الأوكرانية 4757 دبابة و 9052 مركبة قتالية مدرعة و6643 نظام مدفعية و804 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و540 من أنظمة الدفاع الجوي.

كييف أوضحت كذلك، أن قواتها دمرت 315 طائرة، و316 مروحية، و8980 من المركبات وخزانات الوقود لروسيا.

هذا بالإضافة إلى 20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و5129 طائرة مسيرة، و948 من وحدات المعدات الخاصة و1530صاروخ كروز.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

كانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق أن قواتها تحرز تقدمًا في الجنوب، وتواصل الصمود في الشرق.

وأوضح مسؤولون عسكريون، أن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوبًا في إطار هجومها المضاد والصعب لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا في غزوها المستمر منذ 19 شهرًا.