شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ترفض بيان البرلمان الأوروبى.. وتؤكد: غير ملزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضها لبيان البرلمان الأوروبي وتدخله الأخير في الشأن المصري، مؤكدة: أن ما قيل من بعض المعارضين بمثابة استقواء بالخارج ضد الدولة المصرية وسيادتها.

وقالت في تصريح خاص، إن بيان البرلمان الأوروبي تضمن عددًا من المغالطات المخالفة تماما للواقع المصري، موضحة أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، وهذا لا يليق بدولة بحجم وقوة مصر.

وأضافت، أن ما يصدر من تقارير خارجية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مرفوض تمامًا وغير ملزم، موضحة أنه طالما اعتاد البرلمان الأوروبي وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا.