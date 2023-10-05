شكرا لقرائتكم خبر عن رياض عبد الستار يستنكر قرار البرلمان الأوروبي: تضمن أكاذيب ومغالطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على بيان البرلمان الأوروبي الأخير وتدخله في الشأن المصري، مشددًا على أن البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد.

وقال عضو مجلس النواب، إنه من غير مسموح التجاوز في حق الدولة المصرية وسيادتها، وهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة، فهناك من يحاولون النيل بمصر.

وأضاف النائب البرلماني، أن قوى الشر ما زالت تحاول العبث بأمن مصر، موضحًا أنه كمواطن مصرى يرفض قرار البرلمان الأوروبى جملة وتفصيلا.

وذكر النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن البرلمان الأوروبي مستمر في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه الدولة المصرية.