الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين في عكار وتوقيف عدد منهم وضبط مبالغ مالية مزوّرة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، بأن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية".
وذكرت المديرية، أنه "تم ضبط مبالغ مالية مزوّرة وسيارة غير قانونية إضافة إلى ختم عائد لأمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية"، مؤكدةً أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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