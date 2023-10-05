مولوي طلب من قوى الأمن إطلاق حملة لتوقيف الدراجات النارية التي يقودها سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية

وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتاباً الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، يطلب فيه إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.

وطلب مولوي من محافظ مدينة بيروت مروان عبود إعطاء التعليمات الى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للعمل على إزالة ظاهرة التسول لاسيما عند اشارات المرور من قبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة.