نقابلة العاملين في النقل الجوي طالبت المدير العام بفتح تحقيق بالمخالفات

أكدت نقابة العاملين والموظفين في الشركة اللبنانية للنقل الجوي LAT، في بيان، على "ضرورة الاستجابة إلى المطالب المحقة التي تم التداول بها معها أكثر من مرة".

وأشارت النقابة، إلى أن "استمرار بعض المديرين التنفيذيين في الشركة في إجراءاتهم الكيدية والتعسفية المبنية على حسابات طائفية ومذهبية ضيقة أصبح يشكل خطرا على إنتاجية وديمومة الشركة، في ظل الاحتقان الكبير السائد بين الموظفين من جراء ممارسات هؤلاء المديرين، وتمت مصارحة الإدارة بأسمائهم، ومنهم مديرو أقسام".

ولفتت إلى أن "عملية صرف الـ12 موظفا، بطريقة تعسفية لأسباب واهية وغير مقنعة غير مقبولة ومخالفة لكل القوانين المرعية الإجراء، لا سيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وطالبت "المدير العام دانيال تاريغا بفتح تحقيق سريع بكل المخالفات التي يقوم بها بعض المديرين التنفيذيين في الشركة، الذين تحفظنا عن ذكر أسمائهم موقتا في هذا البيان، إفساحا في المجال للمدير العام إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة قبل انفجار الوضع بين هؤلاء المديرين وعدد كبير من الموظفين، والذي سيؤدي إن حصل إلى نتائج لا تحمد عقباها.".

كما طالبت بـ"إعادة الـ12 موظفاً إلى وظائفهم فورا من دون أي تأخير، وبإعطائنا أجوبة واضحة وكاملة على كل مطالبنا وهواجسنا خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ هذا البيان".

وشددت على "حرصها على ديمومة العمل ومصلحة الشركة"، مضيفةً "في حال عدم التجاوب مع المطالب المذكورة أعلاه، فالنقابة متجهة إلى القيام بإجراءات تصعيدية غير متوقعة يضمنها القانون والعمل النقابي المشروع، خصوصا بعد المماطلة واستمرار عدم التجاوب، وستكون نتائجها كارثية على الجميع، وهذا ما تسعى النقابة إلى تفاديه".