قوى الأمن عممت صورة قاصرغادرت منزل ذويها في ابلح ولم تعد

عممj المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر هيام علي شعبان (من مواليد عام 2007، مكتومة القيد)، التي غادرت بتاريخ 2-10-2023، منزلها الكائن في بلدة ابلح، ولم تعد لغاية تاريخه.

وطلبت المديرية، من "الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر المعلقة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 804978-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".