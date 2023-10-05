عممj المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر هيام علي شعبان (من مواليد عام 2007، مكتومة القيد)، التي غادرت بتاريخ 2-10-2023، منزلها الكائن في بلدة ابلح، ولم تعد لغاية تاريخه.
وطلبت المديرية، من "الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر المعلقة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 804978-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة قاصرغادرت منزل ذويها في ابلح ولم تعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.