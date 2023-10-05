رئيس وزراء بريطانيا: الرجل رجل والمرأة امرأة هذا ببساطة هو المنطق السليم ولا يجب ترهيبنا

هاجم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تصريحات أثارت جدلًا في بريطانيا المتحولين جنسيًا، حيث أشار إلى أنّه "لا ينبغي أن نتعرض للترهيب بأن الناس يمكن أن يكونوا على أي جنس يريدون. لا يمكنهم ذلك".

وخلال كلمة ألقاها في اختتام مؤتمر لحزب المحافظين أمس الأربعاء، أشار إلى أنّ "الرجل رجل والمرأة امرأة، هذا ببساطة هو المنطق السليم"، موضحًا أنّه "ينبغي ألا تكون معرفة الآباء لما يُدرّس لأطفالهم في المدارس حول العلاقات مثارًا للجدل".

وكان سوناك قد أعلن في نيسان الماضي عزمه على سن مشروع قانون يدعم حقوق المرأة عند الولادة "بيولوجيًا".

وجاء هذا الإعلان بعد طلب تقدمت به وزيرة شؤون المساواة البريطانية كيمي بادنوش، لهيئة حقوق الإنسان بالبرلمان البريطاني في شباط من العام الجاري، بإعادة صياغة مصطلح "النوع" ليشمل الجنس عند الولادة، وذلك في ظل جدل بشأن استخدام المتحولين جنسيًا للأماكن المخصصة للنساء، حيث يسمح لهم بذلك بموجب القانون.