شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان.. الإعصار كوينو يودي بامرأة ويتسبّب برياح «قياسية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبيه - (أ ف ب)

أسفر الإعصار كوينو عن مقتل امرأة مسنّة، وإصابة 190 شخصاً، الخميس، لدى مروره في جنوب تايوان، مصحوباً برياح عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة ضربت الجزيرة، وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل. كما أجبرت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الملايين في العديد من المدن على التغيب عن العمل والدراسة.

ووصل «كوينو»، الذي يعني «جروا» باللغة اليابانية، إلى اليابسة في شبه جزيرة هنجتشون التايوانية كإعصار من الفئة الرابعة، ما يشير إلى رياح تصل سرعتها إلى 252 كيلومتراً في الساعة، لكنه ضعف بمجرد عبوره إلى مضيق تايوان وتوجهه نحو إقليم قوانغدونغ الصيني، وفقاً لموقع مخاطر العواصف المدارية الإلكتروني.

وأعلنت معظم المدن والأقاليم تعطيل العمل والدراسة الخميس، على الرغم من أن العاصمة تايبيه لم تتأثر وتعمل كالمعتاد.

ووصل «كوينو» إلى البر عند رأس أولانبي في أقصى جنوب تايوان، صباح الخميس، وتراجعت حدته مع تحرّكه إلى مضيق تايوان بحلول الساعة 15,00 (07,00 ت غ)، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

وأفادت السلطات بأن امرأة تبلغ 84 عاماً قضت في منزلها في مدينة تايتشونغ (غرب)، بعدما جرحت جراء تحطم الزجاج بفعل الرياح العاتية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية لوكالة فرانس برس، إنّه «تمّ تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95,2 متر في الثانية في جزيرة أوركيد الليلة الماضية، وهو رقم قياسي جديد لتايوان».

وتعادل هذه السرعة رياحاً تبلغ سرعتها 342.72 كيلومتر في الساعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ الرياح القياسية سجّلت في أوركيد ليلاً أثناء تقدّم «كوينو» غرباً نحو الطرف الجنوبي لتايوان.

وأوركيد جزيرة بركانية صغيرة تقع شرق تايوان ويقطنها بالدرجة الأولى صيادون ومزارعون.

وذكرت وسائل إعلام تايوانية، أن الكهرباء انقطعت عن حوالي 2400 منزل في جزيرة أوركيد، فيما تضررت الصفوف الدراسية لإحدى المدارس جراء الرياح.

ويقول خبراء، إنّ التغيّر المناخي الراهن زاد من صعوبة التنبؤ بمسارات العواصف الاستوائية التي لا تنفكّ شدّتها تزداد، ممّا يؤدّي لهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة والتسبّب برياح عاتية.

وتشهد تايوان سنوياً عواصف استوائية متكرّرة في الفترة الممتدّة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر.

والخميس أغلقت المدارس والمكاتب أبوابها تحسّباً لوصول الإعصار كوينو.

وتمّ إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بين دولية ومحلية، في حين أخلي احترازياً ما يقرب من 3000 شخص من مناطق جبلية.

وخزّن العديد من سكّان مقاطعة تايتونغ الجنوبية الطعام قبل الإعصار.

وقالت منغ شين (26 عاماً) لفرانس برس «نحن نعيش في منطقة جبلية، وعلينا أن نقطع مسافة طويلة للوصول إلى هنا. لهذا السبب، ارتأينا أنه من الأفضل تخزينها تحسّباً».

وبدت الشوارع الخميس مهجورة مع هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وتسبّبت رياح عاتية بسقوط لافتات شوارع وتمزيق أسقف معدنية.