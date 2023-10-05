انت الان تتابع خبر بعد فاجعة الحمدانية.. الدفاع المدني تواصل غلق القاعات المخالفة لشروط السلامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ومتابعة وزير الداخلية وبالتنسيق مع محافظ بغداد وبأشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني، باشرت لجان الكشف الموقعي التابعة إلى مديرية الدفاع المدني بفرض إجراءات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني وغلق عدد من القاعات ومراكز التجميل في فندق فلسطين مرديان وفندق بغداد إضافة الى عدد كبير من البنايات والاسواق التجارية والمطاعم ومجمعات آيلة للسقوط متهالكة في جانب بغداد الرصافة حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 ".



يذكر ان مديرية الدفاع المدني تسعى الى تطبيق اجراءات السلامة وتوفير مستلزمات الإطفاء ورفع المخالفات ومنها السندويج بنل وتغليف الايكوبوند من المباني للحد من مسببات الحوادث واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق للمخالفين حسب القانون بالتنسيق مع دوائر البلديه والمحافظين في بغداد بجانبيها وكذلك بقيت المحافظات من اجل حماية المواطنين وممتلكاتهم والاقتصاد الوطني.

