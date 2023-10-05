انت الان تتابع خبر تتابعون في نشرة السومرية.. الكلداني يكشف تفاصيل جديدة عن فاجعة الحمدانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • الكلداني ينفي صلة بابليون بصاحب قاعة الاعراس.. ويتهم الحزب الديمقراطي بمحاولة تسقيطهم.
• في سابقة جديدة.. مصارف تمتنع عن تسليم المودعين اموالهم بالدولار.. وشركات صرافة تطالب باعادتها لمزاد العملة.
• دعوات برلمانية لتدويل قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله.. وتأكيد على ضرورة إبطال الاتفاقية.
• في سابقة جديدة.. مصارف تمتنع عن تسليم المودعين اموالهم بالدولار.. وشركات صرافة تطالب باعادتها لمزاد العملة.
• دعوات برلمانية لتدويل قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله.. وتأكيد على ضرورة إبطال الاتفاقية.
• بعد تزايد حالات الطلاق.. تواقيع نيابية لتعديل قانون الاحوال الشخصية في البلاد.