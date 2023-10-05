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تتابعون في نشرة السومرية.. الكلداني يكشف تفاصيل جديدة عن فاجعة الحمدانية

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بغداد - ياسين صفوان - • الكلداني ينفي صلة بابليون بصاحب قاعة الاعراس.. ويتهم الحزب الديمقراطي بمحاولة تسقيطهم.

• في سابقة جديدة.. مصارف تمتنع عن تسليم المودعين اموالهم بالدولار.. وشركات صرافة تطالب باعادتها لمزاد العملة.


• دعوات برلمانية لتدويل قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله.. وتأكيد على ضرورة إبطال الاتفاقية.

• بعد تزايد حالات الطلاق.. تواقيع نيابية لتعديل قانون الاحوال الشخصية في البلاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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