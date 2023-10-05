انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة للهجوم الذي استهدف الكلية العسكرية في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، عن حصيلة جديدة لضحايا الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص.

وقال المرصد بحسب "سكاي نيوز عربية"، "ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص إلى أكثر من 100 قتيل و125 جريحا".

الى ذلك، أعلنت الجمهورية العربية السورية الحداد العام لمدة 3 أيام على الضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا جراء الهجوم.

وفي وقت سابق أكد بيان صادر عن قيادة الجيش السوري أن هجوما بمسيرات على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.