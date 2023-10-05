انت الان تتابع خبر من هو منافس السعودية على تنظيم مونديال 2034؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقا لتقرير من "غارديان"، أستراليا هي المنافس الأبرز للسعودية، وأمهل الفيفا الاتحاد الأسترالي للكرة وحكومات الولايات الأسترالية والحكومات الفيدرالية، وأي مرشح آخر يرغب بالتنظيم، 25 يوما فقط لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيتقدمون بطلب لاستضافة كأس العالم 2034.تم الكشف عن الجدول الزمني الضيق في نفس اليوم الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية عن نيتها استضافة البطولة.

أصدر الفيفا الجدول الزمني لملفات استضافة بطولة 2034 في وقت مبكر من صباح الخميس، وحدد موعدا نهائيا في 31 تشرين الاول للعروض المحتملة لتأكيد اهتمامها. يذكر أن الفيفا سيخصص بطولة كأس العالم 2034 لدول من آسيا وأوقيانوسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لكرة القدم الأسترالية، جيمس جونسون، إن منظمته "تستكشف إمكانية" تقديم عرض لعام 2034.

وأشار جونسون: "نحن نقدر اتصالات الفيفا فيما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم 2034، ويشجعنا أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023، ستتاح لأسرة كرة القدم في آسيا وأوقيانوسيا الفرصة مرة أخرى وإظهار قدرتهم على الترحيب بالعالم واستضافة أفضل بطولات الفيفا".

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن "الوقت مناسب" لاستضافة السعودية لكأس العالم".

وقال: "ملفنا مدفوع بحب اللعبة والرغبة في رؤيتها تنمو في كل ركن من أركان العالم.. إن رحلة التحول في المملكة هي القوة الدافعة وراء عرضنا."

