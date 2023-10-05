انت الان تتابع خبر السوداني والحلبوسي يناقشان الإجراءات التشريعية والتنفيذية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ناقش رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني والبرلمان محمد الحلبوسي مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية.

وقال مكتب السوداني في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي".

وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث عدد من الملفات السياسية، ومناقشة مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، والتأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يعزز عمل الحكومة ويدعمها في تنفيذ برنامجها الحكومي وورقة الاتفاق السياسي".