شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: صاروخ روسي يقتل 51 شخصًا خلال تأبين ذويهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أوكرانيون إن صاروخا روسيًا استهدف مقهى ومتجرًا في قرية شمال شرق البلاد، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 51 على الأقل لدى تجمعهم في مراسم لتأبين من رحلوا من ذويهم.

وذكر أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، أن الضربة الصاروخية حدثت بعد ظهر اليوم في قرية هروزا، بمنطقة كوبيانسك في خاركيف، وحولت مكان سقوطها إلى حطام وأنقاض، مضيفًا أن كثيرا من المدنيين كانوا هناك وقتها.

هجوم خلال مراسم تأبين

أفاد إيهور كليمينكو، وزير الداخلية الأوكراني، بأن سكان القرية الصغيرة الذين يبلغ عددهم نحو 330 كانوا يقيمون مراسم تأبين في المقهى حينما تعرض للهجوم.

وقال كليمينكو للتلفزيون الأوكراني: "حضر هذ التجمع أفراد من كل أسرة ومن كل منزل. هذه مأساة مروعة".

ونُقل سبعة مصابين إلى المستشفى أيضا بعد الهجوم الذي بدا أنه أكثر هجمات روسيا على منطقة سكنية تدميرا وإسقاطا للقتلى والمصابين منذ أسابيع.