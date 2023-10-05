شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الإصابات والوفيات بالكوليرا في زيمبابوي خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في زيمبابوي تسجيل 100حالة وفاة بسبب وباء الكوليرا، إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي.

الأمر الذي دفع الحكومة إلى فرض قيود لوقف انتشار المرض، وقالت وزارة الصحة في زمبابوي إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة و 4609 حالات مشتبه بها.

انتشار سريع

بدورها قالت الحكومة إنه لا يسمح لأكثر من 50 شخصًا بحضور الجنازات ودعت المواطنين إلى تجنب الأسواق والتجمعات.

ويعد الكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي، وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة.