شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر فادحة.. ماذا فعل إعصار كوينو في تايوان؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب إعصار كوينو في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في تايوان.

وأدى لانقطاع الكهرباء عن أكثر من 330 ألف أسرة، وأسفر عن وقوع حالة وفاة وإصابات.

إعصار كوينو على تايوان

وأشارت إدارة الارصاد المركزية، إن كوينو يمر فوق جنوب تايوان، وسوف تستمر العاصفة في التأثير على تايوان حتى غد الجمعة، عندما تتجه إلى جنوب شرق الصين.

وذكرت وو وان هوا، إحدى مسؤولي إدارة الأرصاد، إن عمليات الرصد في لانيو أو جزيرة أوركيد بشرق تايوان سجلت رياحًا قوية أمس الأربعاء بسرعة 95.2 مترًا في الثانية.

وبين مركز عمليات الطوارئ المركزي، أن ما لا يقل عن 304 أشخاص أصيبوا بسبب حوادث متعلقة بالطقس.

وسجلت الحكومات المحلية 2868 حادثًا، من بينها أكثر من 1500 حادث يتعلق بسقوط أشجار ولافتات محال.

خسائر تايوان نتيجة العواصف

وفي مدينة تايشانج بوسط تايوان، لقيت سيدة حتفها اليوم الخميس، بسبب النزيف الشديد لتعرضها لحادث يتعلق بزجاج مكسور في منزلها، الذي تضرر بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

وتضررت عدة مبان بالقرب من البحر بصورة كبيرة، في مدينة لانيو، وقد انقلبت معظم القوارب، مما أدى لإصابة الميناء بالفوضى.

وأغلقت الكثير من المدارس والمكاتب اليوم الخميس، وألغيت أكثر من 220 رحلة جوية دولية ومحلية، وتوقفت خدمات القطارات في المناطق الجبلية أو المعرضة للفيضانات في شرق تايوان.