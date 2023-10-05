شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد أبو الوفا ينتقد قرار البرلمان الأوروبي ويرفض الاستقواء بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، استيائه من قرار البرلمان الأوروبي، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، رافضًا الاستقواء بالخارج، قائلًا إن هذا القرار معُلب ومسيس، ومجرد فزاعة بائسة.

وقال خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي مبالغ فيه، ومجرد مزايدة، وفرقعة في الهواء، حيث أشار القرار إلى أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، مضيفًا أنه إذا نظرنا لأرض الواقع فسنرى أن الدولة المصرية بنفسها تحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، حيث ستتم بإشراف قضائي كامل، كما يوجد مرشحين مختلفين في الفكر والآراء والإيدلوجيات، بما يؤكد أن القرار الأوروبي "مزايدة وفرقعة في الهواء"

وأضاف النائب بمجلس الشيوخ، أن البرلمان الأوروبي تناسى أن العملية الانتخابية لم تبدأ بعد، فلماذا التخوف المسبق، إلا إذا كانت هناك نية مسبقة للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية.