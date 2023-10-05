شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: البرلمان الأوروبي يعتمد على معلومات مغلوطة وتقارير مُعلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أنه تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى، وأمر غير مقبول، كما أنه بعيد كل البعد عن أرض الواقع.

وأضاف هندى، أن بيان البرلمان الأوروبي لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، دليل قطعي على أن البرلمان الأوروبي يعتمد على تقارير "معلبة" للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، وذلك فى نهج استعلائي تجاه الدولة المصرية، يعتمد خلاله على وقائع كاذبة ورؤى تفتقر للموضوعية والحياد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن البيان تضمن افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة، مشيرا إلى أن التشكيك فى نزاهة القضاء المصرى أمر غير مقبول على الإطلاق، القضاء المصرى مشهود له عبر التاريخ بالنزاهة والشفافية، إضافة إلى أن القيادة السياسية حملت على عاتقها إرساء دعائم حقوق الإنسان والديمقراطية، كما أن وأن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة منذ اليوم الأول لبدء العملية الانتخابية في الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين والتزام الحياد والشفافية.

وتساءل النائب عمرو هندى، لماذا تناسى البرلمان الأوروبي ما أحرزته مصر من تقدم كبير في مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي والتي وصل عدد المفرج عنهم لأكثر من 1500 شخص، ولماذا لم يرى حجم الانجازات فى ملف حقوق الإنسان على وجه التحديد.