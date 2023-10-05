المرصد السوري: ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية العسكرية في سوريا إلى أكثر من مئة قتيل

قُتل أكثر من مئة شخص وأصيب أكثر من 125 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف الكلية العسكرية في وسط سوريا، في حصيلة جديدة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد عن ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم أثناء حفل تخريج ضباط في مدينة حمص إلى "أكثر من مئة قتيل، أكثر من نصفهم من الضباط الخريجين إضافة الى 14 مدنياً على الأقل".
وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت عن مقتل أكثر من ستين شخصاً بينهم تسعة مدنيين.
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