أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، بأنّ مقاتلة أميركية من طراز "إف 16" أسقطت مسيّرة تركية حلقت قرب قوات أميركية في سوريا. وفي وقت سابق، اعلن مسؤول بوزارة الدفاع التركية بان "الطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف بقيادة أميركا بشمال شرق سوريا لا تخص القوات المسلحة التركية".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مسؤولين أميركيين: مقاتلة أميركية أسقطت مسيّرة تركية حلقت قرب قوات أميركية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.