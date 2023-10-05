الحكومة السورية أعلنت الحداد 3 أيام على القتلى جرّاء الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص

أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسميّ العام لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من تاريخ 6-10-2023، على القتلى المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5-10-2023.
وأوضحت أنّه "تُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".
ويأتي ذلك، بعد الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص خلال حفل تخريج عبر طائرات مسيّرة. وبحسب ما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، فقد ارتفع عدد قتلى القصف وسط سوريا إلى 54.
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