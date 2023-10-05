أفادت معلومات "الجديد"، بأن "الموفد القطري جاسم آل ثاني التقى أول من أمس للمرة الثانية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي حسم أمامه أنه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي مدعوما بكتلة صلبة من واحد وخمسين نائبا".
وكشفت المعلومات، أن "الثنائي الشيعي كان واضحا أمام الموفد القطري بإبداء التعاون مع أي مبادرة خارجية ولكن لا حزب الله ولا حركة أمل سيطلبان من فرنجية الانسحاب وهما مستمران في دعمه رئاسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": فرنجية أكد للموفد القطري أنه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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