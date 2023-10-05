شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: العثور على شظايا قنبلة يدوية في جثث قتلى تحطم طائرة بريغوجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس: إنه تم العثور على شظايا قنبلة يدوية في جثث ضحايا تحطم طائرة في أغسطس/ آب أدى إلى مقتل يفجيني بريغوجين القائد السابق لمجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة.

وعلى صعيد آخر، أعلن بوتين، أن موسكو نجحت في اختبار صاروخ استراتيجي جديد قوي، ورفض استبعاد احتمال تنفيذ تجارب أسلحة تشمل تفجيرات نووية لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقال بوتين للمرة الأولى: إن النجاح كان حليف موسكو في اختبار الصاروخ «بوريفيستنيك» كروز الذي يعمل بالطاقة النووية والقادر على حمل رؤوس نووية ويبلغ مداه عدة آلاف من الأميال.

وأكد أيضاً أمام تجمع سنوي للمحللين والصحفيين أن روسيا انتهت تقريباً من العمل على نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات «سارمات»، وهو عنصر رئيسي آخر في جيلها الجديد من الأسلحة النووية. وأضاف أنه إذا رصدت موسكو مثل هذا الهجوم، «فسيظهر في الجو عدد كبير من صواريخنا، مئات ومئات، بحيث لن يكون لدى أي عدو فرصة للنجاة».