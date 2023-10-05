انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهاً يخص المشاكل الحدودية مع تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني ترأس، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في محاربة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات".وشهد الاجتماع، بحسب البيان، "بحث إنشاء منظومة معلوماتية رصينة متكاملة للعدالة الجنائية، مدعمة بقاعدة بيانات تتضمن الارشيف القضائي وفق المعايير الدولية المعتمدة، يتم من خلالها تعقب حركة الاشخاص المتهمين بارتكاب جرم معين وبما يتناسب مع معايير العدالة الجنائية، من أجل دعم تحقيق القضاء العادل والعاجل، وبما يضمن اختصار الاجراءات، ويساعد في تقليل الكلفة واختصار الوقت".

وأضاف البيان، ان "الاجتماع بحث، الاتفاق الامني المشترك بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية الخاص بمسك الحدود بين البلدين، الذي تم بعد زيارة وفد عراقي برئاسة مستشار الامني القومي إلى طهران، ناقش خلال زيارته، التنسيق الأمني الكامل بين العراق وإيران انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار، إذ باشر الطرفان بتنفيذ بنود الاتفاق، المتمثلة بمسك الشريط الحدودي من قبل البلدين ومنع المظاهر المسلحة على طول هذا الشريط".

وفي إطار التنسيق الأمني مع مختلف دول الجوار، وجه "رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الامنية الثنائية لمعالجة المشاكل الامنية الحدودية".

وناقش المجلس، وفق البيان، "عدداً آخر من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها".