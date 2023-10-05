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رغم اصابته.. ميسي على رأس تشكيلة الارجنتين في تصفيات مونديال 2026

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بغداد - ياسين صفوان - ويستمر غياب ميسي عن فريقه الأمريكي بسبب معاناته من "مشكلة عضلية"، حيث خاض 37 دقيقة فقط منذ الثالث من سبتمبر الماضي.

وتستضيف الأرجنتين، منتخب باراغواي في 12 أكتوبر الحالي، قبل أن تحل ضيفة على البيرو بعد خمسة أيام.


وجاء ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لخوض المباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:

- لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، فرانكو أرماني، والتر بينيتيس، وخوان موسو.

- للدفاع: خوان فويث، نيكولاس أوتامندي، ناهويل مولينا، غونسالو مونتييل، جيرمان بيسيلا، نيكولاس تاليافيكو، كريستيان روميرو، لوكاس إيسكيفيل، لوكاس مارتينيس كوارتا، ماركو بيليغرينو، ماركوس أكونيا.

- للوسط: رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، ألكسيس ماك ليستر، إنسو فرنانديس، إيسيكيال بالاسيوس، غيدو رودريغيس، برونو سابيلي، تياغو ألمادا، كارلوس ألكاراس، جيوفاني لو سيلسو.

- للهجوم: لاوتارو مارتينيس، خوليان ألفاريس، نيكولاس غونساليس، لوكاس بلتران، ليونيل ميسي، فاكوندو فارياس، أليخاندرو غارناتشو، لوكاس أوكامبوس، باولو ديبالا.

وكان ميسي قاد منتخب بلاده للفوز على الإكوادور 1-0 في بوينس أيريس ضمن التصفيات ذاتها أوائل الشهر الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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