سوريا.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم بالمسيّرات على كلية عسكرية بحمص

أفادت مديرية الصحة بمدينة حمص بأن 67 قتلوا وجرح 211 في هجوم بالمسيرات استهدف كلية عسكرية بعد انتهاء حفل تخرج ضباط في محافظة حمص وسط سوريا.



وقالت وزارة الدفاع السورية إن الهجوم تسبب في سقوط قتلى من المدنيين والعسكريين وإصابة العشرات.



كما أفاد جيش النظام السوري -في بيان- بأن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" نفذت الهجوم "عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".



ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما أن فصائل من المعارضة المسلحة تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية، وتستخدم أحيانا الطائرات المسيّرة.



ونقلت رويترز عن مصدر أمني سوري أن وزير الدفاع السوري علي عباس حضر حفل التخرج، لكنه غادر قبل دقائق من وقوع الهجوم.



وقد تأسست الكلية الحربية في حمص في 1932، وهي مركز أكاديمي عسكري لإعداد وتدريب المنتسبين وتخريجهم كضباط في الجيش السوري.



وتضم الكلية 7 أقسام رئيسية أبرزها المشاة والمدرعات والإشارة ومضادات الدروع، كما توفر مجمعات تدريبية حديثة.



المصدر : وكالات