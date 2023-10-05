مصر.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وانتهاء اليوم الأول دون تقدم أحد

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (رسمية)، صباح الخميس، بمقرها وسط القاهرة، باب الترشح لانتخابات الرئاسة، معلنة انتهاء اليوم الأول من الأيام العشرة المقررة لتقديم أوراق الترشيح دون تقدم أحد.



وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، القاضي أحمد بنداري، إنه تم فتح اليوم الأول لتقديم أوراق الترشح من الأيام العشر المخصصة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية.



وأوضح بنداري أن "اليوم الأول للتقدم للترشح انتهى دون أن يتقدم أي راغب في الترشح بأوراق ترشحه".



وانتهى اليوم الأول، وفق بنداري، في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) وفق الجدول الزمني وضوابط إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.



وأشار إلى أن "العمل سيظل مستمرًا طوال الأيام التسعة المتبقية من التاسعة صباحا (8:00 ت.غ) وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا (10:00 ت.غ).



وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لرئاسيات مصر، ويشمل فتح باب الترشح الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.



ويحق للمرشح المتوفرة فيه الشروط أو وكيل قانوني عنه التقدم بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، بحسب ضوابط إجراء الانتخابات.



ومن أبرز شروط الترشح للرئاسيات، ألا يقل العمر عن 40 عاما، وأن يحصل المرشح الرئاسي المحتمل على تزكية 20 نائبا على الأقل، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف توكيل يحرره المواطنون لتأييد طلب ترشحه، في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد في كل محافظة منها.



والاثنين، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.



وستكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر من العام الجاري، لمدة 3 أيام.



وتبلغ مدة الفترة الرئاسية 6 سنوات، وسبق أن تولى السيسي الفترة الرئاسية الأولى لمدة 4 سنوات من 2014 إلى 2018، والفترة الثانية من 2018 لمدة 6 سنوات بعد تعديل دستوري شمل المدة لتنتهي مطلع العام المقبل.

(الأناضول