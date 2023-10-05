صائد الدبابات في حرب أكتوبر: دمرت ٢٧ دبابة إسرائيلية.. وأمي كلمة السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال محمد المصري، صائد الدبابات بحرب أكتوبر، إن والدته كانت مثله الأعلى، حيث غرست فيه النخوة والرجولة والغيرة على الوطن، مضيفا "أمي كانت تقول لي دائما خليك راجل"

وأضاف المصري، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، أنه تلقى تدريبًا لمدة عامين ونصف على اصطياد الدبابات، مشيرًا إلى أن ثمن الصاروخ الواحد كان ١٥٠٠ دولار.

وأكد صائد الدبابات بحرب أكتوبر، محمد المصري، خلال اللقاء أنه قام بتدمير 27 دبابة من الجيش الاسرائيلي خلال الأيام الأولى لحرب أكتوبر المجيدة.