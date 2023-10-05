شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب: لا نقبل تدخل البرلمان الأوروبى فى شئون مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن رفضها الشديد لبيان البرلمان الأوروبي، قائلة إنه يعد تدخل سافر وغير مقبول في شئون مصر وأحكام القضاء المصرى.

وأكدت "مطر"، على أن الشعب المصرى شعبًا قويًا ينتظر عرسًا ديمقراطيًا فى الانتخابات الرئاسية التى يتوافر فيها كافة عناصر الشفافية والنزاهة من خلال إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والتى توفر كافة الضمانات لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إشراف قضائى كامل ومتابعة ورقابة من منظمات المجتمع المدنى.

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريرًا، اليوم، الخميس، دعا فيه إلى مراجعة علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بالتقدم البسيط في سجل حقوق الإنسان بالدولة المصرية، وهو ما آثار انتقادات واسعة بين البرلمانيين والسياسين الذين وصفوا التقرير الأوروبى بإنه فاقد للمصداقية والحياد.