أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "في إطار أعمال تجريف وتنظيم للخط الأزرق على الحدود مع ‎لبنان، رصدت استطلاعات تابعة للجيش الاسرائيلي مساء أمس (الأربعاء) بنية تحتية مصنوعة من الخرسانة تجاوزت الخط الأزرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة شتولا، حيث عمل الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لازالة تلك البنية التحتية المصنوعة من الخرسانة، ليقوم الجيش اللبناني بازالتها في وقت سابق اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إزالة بنية تحتية مصنوعة من الخرسانة تجاوزت الخط الأزرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.