الصحة السورية: الحصيلة الأولية لاستهداف الكلية الحربية في حمص بلغت 80 قتيلا و240 جريحا

أعلن وزير الصحة السوري حسين الغباش أن الحصيلة الأولية لاستهداف الكلية الحربية في حمص بلغت 80 قتيلا و240 جريحا، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية- سانا.

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