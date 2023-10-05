البيسري: إذا لم نتسلم "داتا" النازحين نحن نعلم كيف نتصرف فكل المعاملات الرسمية تحتاج للأمن العام

أكد المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري أنه "حتى الساعة مفوضية اللاجئين لم تعط لبنان أي داتا عن السوريين ونحن ننتظر اتمام هذا الموضوع"، مشددا على أنه "اذا لم يتم تسليمنا الداتا نحن نعلم كيف سنتصرف كادارة. كل المعاملات الرسمية تحتاج الى الامن العام".

وكشف أن زهاء 42 في المئة من سكان لبنان هم من السوريين والعدد يبلغ مليونين بين نازحين وقانونيين ولكن هناك مَن دخل خلسة الى البلد وغير مسجّل لدى مفوضية اللاجئين ولا نعرف أعدادهم.

وأكد أنه لم أزر سوريا الأسبوع الماضي وعندما نُكلّف بمهمة في سبيل بلدنا لا نخجل بهذا الأمر وإدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة ونحن ننسق مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية التي تحصل ونحن لدينا أراض للبنانيين داخل سوريا وننسق هذا الأمر مع القوات السورية.

وأكد أن يوجد تجاوب سوري كبير بعدم منع أي سوري من العودة الى سوريا والطبيعة الوعرة في سلسلة جبال لبنان الشرقية بين لبنان وسوريا تساهم في تسهيل عبور المتسلّلين.

وأوضح أن "انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ومن ضمنهم أوروبا، ويجب أن يُعالج سريعا وليوحّدوا القرار السياسي وجميعنا خلفهم ومصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وهذه مسؤولية تاريخية".