بن زايد وميقاتي اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى الإمارات

أعرب رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في قصر الشاطئ في أبوظبي، عن تمنياته للبنان "أن ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه الشقيق".

وبحسب ما نقل وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.

واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى دولة الإمارات.

وبحسب الوكالة، أطلع ميقاتي رئيس الإمارات على التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها على مختلف المستويات. وتبادل بن زايد وميقاتي وجهات النظر في شأن عدد من القضايا العربية والدولية الراهنة.

وأكد ميقاتي خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ولبنان، مشيرا إلى أن الإمارات كانت ولا تزال إلى جانب الشعب اللبناني منذ عهد زايد بن سلطان آل نهيان وخليفة بن زايد آل نهيان.

وبحسب الوكالة، شدد بن زايد على موقف الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم مع شعبه الشقيق، مؤكدا أن موقف الإمارات تجاه لبنان الشقيق يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار. وأعرب عن تمنياته للبنان الشقيق وشعبه الازدهار والاستقرار والوفاق، مشيرًا إلى "أننا نريد أن نرى لبنان قوياً متماسكاً وطرفاً فاعلاً في محيطه العربي والإقليمي والدولي".

ومن جانبه عبر ميقاتي عن شكره وتقديره لبن زايد "للدعم المستمر الذي يحظى به لبنان من قبل الإمارات وكان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني"، مشيراً إلى أن "مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة والدعم الذي قدمته إلى لبنان خلال المراحل السابقة أسهم في تعزيز قدرته على مواجهة العديد من التحديات".