تفقد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عددا من الحقول النفطية لدى وصوله إلى محافظة بوشهر الواقعة جنوب إيران، من بينها حقل "آرش- الدرة".
وقام وحيدي أيضا خلال زيارته للحقول النفطية، بتفقد حقل "فروزان" الواقع بين إيران والسعودية.
كما قام وزير الداخلية الإيراني بجولة جوية فوق حقول نفطية أخرى، منها "سروش" و"أبو ذر" "وآرش" و"نوذر"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
ويعد حقل الغاز في مياه الخليج الذي تم اكتشافه عام 1967، موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ فترة طويلة، ويطلق على الحقل الواقع في الجانب الكويتي "الدرة"، بينما يسمى في الجانب الإيراني "آرش".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الإيراني أجرى جولة تفقدية في حقل "آرش-الدرة" النفطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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