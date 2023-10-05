سلطات كوريا الشمالية: أكبر تهديد في العالم بأسلحة الدمار الشامل لا يأتي إلا من أميركا

رفضت سلطات كوريا الشمالية وثيقة صادرة من "البنتاغون" وصفت بيونغ يانغ بأنها تهديد "مستمر".‏

وفي نسخة تم تحديثها أخيرا من استراتيجية مكافحة أسلحة الدمار الشامل، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية الصين بأنها تمثل "تحديا سريعا"، وروسيا باعتبارها "تهديدا حادا"، وكوريا الشمالية وإيران باعتبارهما "تهديدين مستمرين".

كما حذرت الوزارة في استراتيجيتها المحدثة من أن "التقدم في القدرات العسكرية لكوريا الشمالية من شأنه أن يمنح النظام المتمرد خيارات لاستخدام الأسلحة النووية "في أي مرحلة من مراحل الصراع"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

وتعقيبا على هذا، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، أمس الأربعاء: "أما بالنسبة لوصف "التهديد المستمر"، فهو التعبير الأنسب لأمريكا أكبر دولة مسلحة بأسلحة الدمار الشامل في العالم، والدولة الإجرامية الوحيدة التي استخدمت القنابل الذرية، والتي وصفت كوريا الشمالية بأنها "عدو" وصعدت برنامجها النووي غير المسبوق".