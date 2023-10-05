ضو: لا عدل ولا عدالة من دون قضاء مستقل

أشار النائب مارك ضو إلى أن "قرار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إحالة جميع أعضاء "نادي القضاة" إلى التفتيش القضائي بسبب نشر النادي بيانات في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، هو بمثابة قمع جماعي واستكمالا ل​سياسة​ كم الأفواه وقمع الحرّيات التي تهدف الى إسكات القضاة ومنعهم من الاعتراض على التجاوزات الحاصلة داخل الجسم القضائي".

ولفت إلى أن ‏"مطالب "نادي القضاة" أساسية ومحقة وتعنينا جميعا، من استقلالية القضاء والحفاظ على الجسم القضائي من التجاوزات، ومن تدخل السلطة السياسية بالسلطة القضائية. لا عدل ولا عدالة من دون قضاء مستقل".