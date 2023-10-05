بيرم رعى افتتاح معرض بيروت الدولي للابتكار: لتحويله رافعة للاقتصاد ومؤمنا لفرص العمل

افتتحت "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث" معرض بيروت الدولي للابتكار 2023، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في الجامعة اللبنانية - المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا - مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدت.

بعد الافتتاح، ألقى وزير العمل كلمة أثنى فيها على "جهود الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث التي تحدت كل الظروف الصعبة"، مشددا على أن هذا المعرض "يساهم في استعادة الثقة بلبنان، ومشاركة المبتكرين لا سيما من خارج لبنان هي تأكيد على هذه الثقة".

وأثنى على إقامة المعرض في الجامعة اللبنانية التي "تبقى منارة للعلوم والابتكار، على مساحة الوطن اللبناني"، مؤكدا "أهمية رعاية الابتكار وصولا لاستثماره وتحوله رافعة للاقتصاد ومؤمنا لفرص العمل".