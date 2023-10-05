ارتفاع شهداء الكلية الحربية بسوريا إلى ١٠٠.. وأكثر من 120 جريحا

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع أعداد ضحايا حادث الكلية الحربية إلى 100 شهيد وأكثر من 120 جريحا جراء العدوان الإرهابى الذى ضرب الكلية أثناء حفل تخريج طلاب.

وكان اعتداء إرهابي بالطائرات المسيرة قد استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها قائلة “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".

وأضاف البيان: "أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً".