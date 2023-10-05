شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاف الهندي الكندي يتصاعد بسحب عشرات من الدبلوماسيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - أ ف ب

أعلنت الهند، الخميس، مطالبتها بتقليص إضافي للوجود الدبلوماسي الكندي، بعد تقارير أفادت أن نيودلهي أمرت بإعادة عشرات من موظفي الخدمة الخارجية في إطار خلاف حول مقتل انفصالي من السيخ.

وتدهورت العلاقات بين اوتاوا ونيودلهي إثر تلميح كندا إلى تورط نيودلهي في مقتل الكندي ذي الأصول الهندية هارديب سينغ نيجار بإطلاق النار عليه في 18يونيو/ حزيرلان في ضاحية ساري التابعة لفانكوفر.

ورفضت نيودلهي اتهامات كندا بوصفها «منافية للعقل»، وأعقب ذلك تبادل طرد دبلوماسيين، وأوقفت الهند النظر في طلبات تأشيرات للكنديين.

ولم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الهندية اريندام باغشي تقريراً ورد في صحيفة فاينانشال تايمز ذكر أنه طلب من كندا إعادة 41 دبلوماسياً من أصل 62 بحلول 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. لكنه قال إن الهند «افترضت أنه سيكون هناك تقليص» في الوجود الدبلوماسي الكندي، بعد أن طلبت من أوتاوا أن يكون هناك تكافؤ في الوجود الدبلوماسي.

وقال للصحفيين: «لأن وجود الدبلوماسيين الكنديين هنا أكبر بكثير، وبسبب تدخلهم المستمر في شؤوننا الداخلية، سعينا للتكافؤ في حضورنا الدبلوماسي». وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكد الثلاثاء أن بلاده تسعى إلى تجنب تصعيد الوضع.

وقد تؤدي هذه المسألة إلى تعقيد مبادرات الحكومة الأمريكية تجاه الهند، بعد قيام البلدين بتحسين علاقاتهما خلال السنوات الأخيرة.

وذكر موقع «بوليتيكو»، أن السفير الأمريكي في الهند إريك غارسيتي حذر من أن العلاقات «قد تتدهور لبعض الوقت» وقد تستدعي تقليص الاتصالات مع المسؤولين الهنود. ونفى متحدث باسم السفارة الأمريكية في نيودلهي هذه التقارير.

وقال: «السفير غارسيتي يعمل بجد يومياً لتعميق الشراكة بين شعبي وحكومتي الولايات المتحدة والهند».