شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهوريون يجرّبون لعبة عزل بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمرو عبد العاطي*

بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، ذي الأغلبية الجمهورية الضئيلة، في ٢٨ سبتمبر/ أيلول الماضي، أولى جلسات التحقيقات التي تهدف لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية مزاعم إساءته استخدام سلطاته، وانخراطه في قضايا فساد عندما كان نائباً للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، من عام 2009 إلى عام 2017، وكذبه 10 مرات، وفقاً لرئيس اللجنة النائب الجمهوري، جيمس كومر، على الشعب الأمريكي بأنه لا يعلم شيئاً عن معاملات ابنه، هانتر بايدن، المالية.

تأتي محاولات الجمهوريين داخل مجلس النواب لعزل بايدن، الذي أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام المقبل، في وقت يواجه في المرشح الجمهوري الأوفر حظاً للفوز ببطاقة الحزب للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، اتهامات في أربع قضايا جنائية، وهي: إساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته مهام منصبه في البيت الأبيض، دفع مبلغ نقدي قبل انتخابات عام 2016، لنجمة الأفلام ستورمي دانيلز، التي قالت إنها كانت على علاقة مع ترامب، محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، الضغط لقلب خسارته بفارق ضئيل والتلاعب بنتائج تصويت ولاية جورجيا.

ولذلك، يري الديمقراطيون أن الجمهوريين يستغلون جلسات التحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، لإرضاء ترامب، الذي أخبر الجمهوريين المؤثرين أنه يريد عزل بايدن، كمحاولة لصرف انتباه الرأي العام الأمريكي عن المشكلات القانونية لترامب.

اتهامات لا تكفي

ولا ترقي تحقيقات الجمهوريين لعزل بايدن إلى مستوى المعيار الدستوري لعزل الرئيس الأمريكي، حيث ينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس «قد يُعزل من المنصب في حالة اتهامه بالخيانة، أو الرشوة، أو غيرهما من الجرائم والجنح الخطرة»، بينما تركز تحقيقات جمهوريي مجلس النواب على المدفوعات الخارجية التي ذهبت في الأغلب، لهانتر بايدن، ولكن ليس إلى الرئيس. فضلاً عن أن ادعاءات الجمهوريين تدور حول النشاط الذي بدأ عندما كان بايدن نائباً للرئيس أوباما، وليس خلال رئاسته الحالية.

وتختلف تحقيقات الكونغرس الراهنة لعزل بايدن عن المحاولات السابقة لعزل الرؤساء ريتشارد نيكسون، وبيل كلينتون، ودونالد ترامب، التي بدأت بأدلة أكثر مصداقية في انتهاك الرؤساء مخالفات تفرض تحرك الكونغرس لعزلهم.

فقد كانت المحاولات السابقة لعزل الرؤساء الأمريكيين تأتي في ظل اتهامات واضحة لهم، وبعض التحقيقات، وظهور أدلة قوية تظهر انتهاكهم لسلطاتهم الرئاسية. فقد واجه الرئيس ريتشارد نيكسون سنوات من تحقيقات ووترغيت، والإفراج العلني عن أشرطة البيت الأبيض قبل الاستقالة تحت تهديد العزل. وتم التحقيق مع الرئيس بيل كلينتون لسنوات من قبل المحامي المستقل كينيث ستار. وكانت محاولات عزل الرئيس ترامب للمرة الأولى في عام 2019 لاستغلاله سلطاته الرئاسية بهد ظهور أدلة بحجب المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، للضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق في معاملات هانتر بايدن، مع شركة الطاقة الأوكرانية كخدمة له، وتمت محاولة عزله للمرة الثانية قبل أسبوع من تركه منصبه بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسة الديمقراطي، في ذلك الوقت، جو بايدن، بعد تحقيق الكونغرس في أفعاله في ما يتعلق بالهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وفي حقيقة الأمر، لن تؤدي تحقيقات مجلس النواب إلى عزل الرئيس بايدن لسبيين رئيسيين. يتمثل أولهما في أن تحقيقات الجمهوريين لم تكشف عن أي دليل جوهري يؤكد أنه استفاد شخصياً من الصفقات التجارية الأجنبية لابنه، أو أنه استخدم سلطاته كمسؤول منتخب لتحقيق مكاسب مالية لعائلته.

وينصرف ثانيها إلى صعوبة تمرير قرار عزل بايدن داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يملك السلطة الدستورية لعزل الرئيس الأمريكي. ففي مجلس النواب يملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة (221-212)، ومن غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية (51-49) لإقالة بايدن من منصبه.

ورغم الصعوبات القانونية أمام الحزب الجمهوري لعزل الرئيس بايدن من منصبه قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، فإنها تضيف تحدياً جديداً لتلك التي تواجهها حملة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، والتي يتقدمها قلق الأمريكيين بشأن تقدم عمر الرئيس الأمريكي، حيث سيكون عمره مع بداية فترته الرئاسية الثانية 82 عاماً، وقدراته على أدائه مهام حكمه لأربع سنوات أخرى إذا فاز. وقد أظهرت نتائج استطلاع أجرته جامعة مونماوث في الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر/ أيلول الماضي أن ثلاثة أرباع الناخبين الأمريكيين (76٪) يرون أن بايدن أضعف من أن يقود الولايات المتحدة بفعالية لفترة رئاسية ثانية.

واستمرار تحقيقات الجمهوريين حول استفادة بايدن من المعاملات التجارية لابنه، أو العمل على تسهيلها، ستدفع الرئيس وحملته الانتخابية لتركيز طاقتها على الرد على هجمات الجمهوريين، بدلاً من الترويج للإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإدارة الأمريكية خلال أول عامين لها في البيت الأبيض، على غرار تمرير تشريعات بموافقة الحزبين، مثل حزمة إغاثة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، وبرنامج بقيمة تريليون دولار لإعادة بناء الطرق والمطارات والبنية التحتية الأخرى المتهالكة في الولايات المتحدة؛ والاستثمارات لمكافحة تغيّر المناخ، وخفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السّن، وعلاج قدامى المحاربين. بينما تتراجع نسبة عدم الرضاء عن الأداء الوظيفي لبايدن بين الناخبين الأمريكيين، والتي وصلت إلى 42٪ وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز» و«إيبسوس» وصدرت نتائجه في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

الأداء الاقتصادي

وستقوّض تحقيقات الجمهوريين التي لا تقتصر على تعاملات ابنه المالية، ولكن سياساته الخارجية، من فرص تعامل بايدن وحملته الانتخابية مع تزايد وجهات نظر الأمريكيين حول الاقتصاد في سبتمبر/ أيلول تزداد سوءاً، حيث كشفت نتائج استطلاع لمؤسسة «غالوب» خلال الفترة من ١ إلى ٢٣ سبتمبر الفائت أن 20٪ فقط من البالغين في الولايات المتحدة يقولون إن الظروف الاقتصادية «ممتازة» أو «جيدة».

خلاصة القول، لن تنجح تحقيقات الجمهوريين في التأثير في فرص الرئيس بادين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، لسبيين، يتمثل أولهما في أن العديد من الادعاءات تتركز على نجل الرئيس هانتر، وليس ضد الرئيس شخصياً. وينصرف ثانيها إلى أن الجمهوريين الذين يزعمون أن بايدن استفاد بشكل غير لائق من اتصالات ابنه الخارجية، فإنهم لم يقدموا أي دليل يدعم ادعاءاتهم.

* باحث مصري متخصص في الشؤون الأمريكية